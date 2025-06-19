陳百里：一至四月接獲1816宗電話騙案

台下議員提問（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月19日電（記者 段曉魯）香港特區署理商務及經濟發展局局長陳百里昨日在立法會上表示，警方於今年一至四月期間共接獲1816宗電話騙案，每月平均為454宗，比2024年第四季的每月平均大幅下跌52.3%，特區政府會繼續多管齊下打擊電話騙案，以保障市民利益。



陳百里表示，警方於今年一至四月期間共接獲1816宗電話騙案，每月平均為454宗，比2024年第四季的每月平均大幅下跌52.3%，所涉及損失約3.2億港元，涉及共1759名受害人，年齡介乎15歲至97歲。就去年初開始出現的假冒客服電話騙案，經警方的重點打擊，今年首四個月的月平均數，較去年七月高峰的約1110宗下跌至約190宗，跌幅超過八成。有關騙案趨勢可見政府打擊電話騙案的成效。



陳百里表示，特區政府會繼續多管齊下打擊電話騙案，以保障市民利益。就打擊電話詐騙的措施及實名登記制，政府正參考有關實施的整體經驗，以及警方提供有關犯罪集團使用電話儲值卡的騙案趨勢等資料，檢視有關措施的成效及實名登記制的整體運作，包括審視電話儲值卡數目上限、禁止轉售已實名登記的電話智能卡或利用他人資料牟利進行實名登記的安排等，並計劃於今年諮詢立法會相關事務委員會的意見。