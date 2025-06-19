劉震：將檢討系統安排　打擊“炒場”現象

立法會大會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月19日電（記者 段曉魯）康文署運動場地不時出現“炒場”問題，有議員關注即使特區政府推出預訂康體服務系統“SmartPLAY”後，市民仍然不敵“炒場黨”，無法預訂場地。署理文化體育及旅遊局局長劉震昨日在立法會上表示，康文署與承辦商一直密切監察系統運作，並不時調整系統設定，並且將持續跟進，積極研究更多防範機械人程式預訂康樂場地的方案，以提升正常用戶的預訂體驗。



劉震表示，康文署密切留意有關“炒場”的資訊，並不時巡查場地，包括進行突擊巡察，要求租用人出示身份證明文件，以便在需要時即時作出調查和跟進。若租用人未在場地使用設施，將被視為一次違規。在2023年11月至今年5月期間，康文署共接獲435宗與“炒場”相關的投訴。經調查後，康文署對50宗違規個案作出懲處。康文署會繼續監察情況，並會考慮對重復違規人士加重罰則。



劉震亦表示，康文署與承辦商一直密切監察系統運作，並不時調整系統設定。2025年年初，系統在繁忙時段曾攔截超過500萬個可疑程式的登入請求。康文署和承辦商將持續跟進，積極研究更多防範機械人程式預訂康樂場地的方案，以提升正常用戶的預訂體驗。