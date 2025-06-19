兩岸各界悼念中評創辦人郭偉峰先生

國務院台辦在唁電中表示，偉峰先生在中國新聞社工作期間，開大陸記者入台採訪之先河，赴港創辦《中國評論》月刊、中國評論通訊社後，篳路藍縷、百折不撓，著力推動兩岸媒體、智庫交流合作，開展兩岸學術界溝通對話，為凝聚兩岸社會共識、推動兩岸關係發展，矢志不渝、鞠躬盡瘁。星火不熄，長明有繼。 中評社香港6月19日電/中國評論通訊社創社社長郭偉峰先生因病醫治無效，5月29日在香港逝世，享年68歲。郭偉峰先生逝世後，兩岸及港澳各界以各種形式表達哀悼並向家屬表達慰問，對郭偉峰先生的一生予以高度評價，並期許共同繼承郭偉峰先生遺志，繼續為溝通兩岸、融匯中華、民族復興貢獻力量。



截至6月18日，共收到各界唁電（函）、挽聯、挽辭（詩）、悼文等總計一百餘篇（條）。中評社治喪小組代表中評全體同仁及郭偉峰先生家屬致以最誠摯的謝意。現擷取部分兩岸及港澳各方面的吊唁內容，以共同緬懷郭偉峰先生。



大陸有關方面



國務院台辦表示，偉峰先生在中國新聞社工作期間，開大陸記者入台採訪之先河，赴港創辦《中國評論》月刊、中國評論通訊社後，篳路藍縷、百折不撓，著力推動兩岸媒體、智庫交流合作，開展兩岸學術界溝通對話，為凝聚兩岸社會共識、推動兩岸關係發展，矢志不渝、鞠躬盡瘁。星火不熄，長明有繼。



北京市、上海市、浙江省、河南省等地台辦紛紛發來唁電，高度肯定郭偉峰先生畢生戮力推動兩岸關係發展與兩岸交流合作，對郭偉峰先生支持地方省市對台工作表達衷心謝意。



全國台灣研究會表示，郭偉峰先生作為兩岸新聞交流先驅，1991年以大陸記者身份首赴台灣，開啟兩岸傳媒雙向交流新紀元。三十餘年深耕兩岸關係研究，創建《中國評論》月刊與中評社，構建起跨越海峽的思想對話平台，為增進兩岸學術文化交流、推進祖國統一大業作出傑出貢獻。

