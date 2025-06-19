台灣各界悼念中評社創辦人郭偉峰：德範永存

大陸委員會主委邱垂正在輓聯中高度評價郭偉峰先生：“德範永存”。 中評社香港6月19日電/中國評論通訊社創社社長郭偉峰先生因病醫治無效，於5月29日在香港逝世，享年68歲。郭偉峰先生逝世後，台灣各界人士和機構紛紛發來唁電、輓聯、悼文等，高度評價肯定郭偉峰先生構建兩岸思想交流平台，為促進兩岸交流交往、致力推動兩岸關係和平發展所作的努力與貢獻，並向家屬表示慰問。中評社治喪小組代表中評全體同仁及郭偉峰先生家屬致以最誠摯的謝意。



現擷取部分台灣方面的唁電內容，以共同緬懷郭偉峰先生。



“立法院”院長韓國瑜在輓聯中高度評價郭偉峰先生：“典型尚在”。



大陸委員會主委邱垂正在輓聯中高度評價郭偉峰先生：“德範永存”。



中國國民黨主席朱立倫在輓聯中高度評價郭偉峰先生：“範典永垂”。



台灣民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修在輓聯中高度評價郭偉峰先生：“高風共仰”。



新黨主席吳成典發來唁電表示，新黨對社長多年來深度報導兩岸新聞，增進兩岸瞭解、促進兩岸共榮、共融之努力，深感敬佩，對社長不幸過世，心感痛惜。



勞動黨主席吳榮元發來唁電表示，郭社長長期致力於推動兩岸新聞交流與理性對話，堅定支持民族統一與和平發展。其創辦中國評論通訊社，對促進兩岸輿論理解、智庫合作與民間互信貢獻良多，堪稱兩岸交流的重要推動者與民族復興事業的實踐者。



中國國民黨前主席吳伯雄、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台灣維新基金會董事長謝長廷等也發來輓聯。

