日4列E8系新幹線列車出故障　暫停單獨運行

中評社香港6月18日電／共同社報導，東日本鐵路公司（JR東日本）18日宣佈，關於東北新幹線上17日發生的最新型“E8系”回送列車因故障而長時間停車問題，包括該列車在內，共有4列E8系列車出現了故障，均是向各個機器供電的“輔助電源裝置”損壞。該公司正在調查同一天接連出現同樣故障的關聯性。E8系暫停單獨運行直至鎖定詳細原因。按時刻表運行可能長期受影響。



伴隨暫停單獨運行，山形新幹線區間當前將使用舊車型“E3系”列車。18日，包括部分路段停運在內，有20班以上列車停運。JR東日本稱19日以後也會有停運和改變目的地的情況。



據JR東日本介紹，回送列車17日上午11點25分前後在栃木縣“宇都宮-那須鹽原”段出現了問題。輔助電源裝置發生故障，無法供電，導致驅動列車的發動機的制御裝置冷卻功能失靈。因此，防止過熱的功能啟動，制御裝置停止工作，結果造成發動機停轉，列車無法行駛。



由於該故障，在福島縣內行駛的另一列E8系回送列車在郡山站停車，之後試圖發車時無法依靠自身動力行駛。



下午2點40分前後，作為山形新幹線“翼”139次列車進行營業運行的一列E8系的駕駛座顯示屏出現故障提示，在笹木野站停了車。經過檢查確認沒有妨礙後，很快就恢復了運行。此外，停在栃木縣小山站的“翼”136次列車也發現了故障。



JR東日本對於郡山和小山的問題未當天發佈消息，表示“致力於恢復運行的作業，出現了疏漏”。



17日，東日本新幹線“東京-仙台”段上下行線暫停約5個半小時，共86班列車停運，5.47萬人受影響。