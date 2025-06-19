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日本北海道根室半島東南近海發生6.1級地震
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2025-06-19 09:14:25
中評社香港6月19日電／據日本氣象廳消息，日本北海道根室半島東南近海19日發生6.1級地震。目前暫無人員傷亡報告。
新華社報導，氣象廳說，地震發生於當地時間19日8時8分（北京時間7時8分）左右，震中位於北緯42.8度、東經146.4度，震源深度極淺。
氣象廳還說，此次地震可能會在根室半島沿岸引發輕微的海面波動，但無須擔心造成災害。
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