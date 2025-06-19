世界女排聯賽香港站中國隊首戰力克捷克隊

中評社香港6月19日電／中國女排18日在世界女排聯賽香港站比賽中以3:1擊敗捷克隊，取得本隊首場比賽的勝利。



中國隊主帥趙勇當天派出的首發陣容由隊長龔翔宇壓陣，吳夢潔和莊宇珊搭檔主攻，王媛媛和20歲的萬梓玥搭檔副攻，此前在北京站比賽中發揮出色的16歲小將張籽萱繼續承擔二傳重任。



新華社報導，首局比賽中國隊開局落後，龔翔宇攔網得分將比分扳成7:7後，中國隊一直領先。捷克隊緊咬比分，在利用中國隊觸網失誤扳成22:22後，以24:23拿到局點。中國隊頑強反擊，龔翔宇、吳夢潔和莊宇珊接連得分，終於以29:27拿下首局勝利。



第二局中國隊仍然在開局不利的情況下取得領先，捷克隊將比分追成19:19後，以25:23扳回一城。



面對捷克隊的攻勢，中國隊主教練趙勇提醒隊員放開進攻，“不能保守”。果然，中國隊氣勢上壓倒對手，以25:15拿下第三局。



第四局兩隊比分再次陷入膠著，中國隊在15:11領先時被對手追成16:17。關鍵時刻王奧芊、吳夢潔和王媛媛先後得分，中國隊再次拉開比分，以25:22取勝，從而以3:1的總比分取得本站“開門紅”。



吳夢潔拿下全場最高的25分，莊宇珊拿下21分，王媛媛進賬15分，龔翔宇得到11分。



王媛媛賽後說，儘管對手在攔防上給中國隊製造了很多困難，但中國隊還是打出了“比較高的水平”，“全隊上下堅定地衝擊對手，終於拿下了比賽勝利”。



這是中國女排第一次在最新啟用的啟德體藝館比賽。王媛媛說：“我們當然對紅館（紅磡體育館）比較熟悉，但啟德也很舒服。我們只進行了兩次適應性訓練，比賽起來已經適應得很好了。”



中國隊19日將與保加利亞隊交鋒。當天其他比賽中，日本女排在0:2落後的情況下連扳三局戰勝了泰國隊，意大利隊以3:1戰勝保加利亞隊。