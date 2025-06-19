“中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025”揭幕　

香港特別行政區律政司副司長張國鈞先生（中）、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東先生（左三）、香港特別行政區文化體育及旅遊局署理局長劉震先生（右三）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬先生（左二）、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆先生（右二）、中國人壽（海外）總裁劉月進先生（左一），以及中國香港排球總會會長吳守基先生（右一），為“中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025”啟動儀式擔任嘉賓並主持揭幕儀式。 主禮嘉賓聯同現場觀眾一起觀看中國隊的首場比賽。 中國女排狀態大勇，力挫捷克隊，奪得香港站首場勝利。 由中國人壽（海外）員工、客戶及合作夥伴組成的“中國人壽啦啦隊”，用澎湃的助威口號為女排健兒注入無限能量。 中評社香港6月19日電／由中國人壽（海外）冠名贊助、中國香港排球總會主辦的“中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025”18日於嶄新的綜合地標啟德體藝館舉行啟動儀式。



香港特別行政區律政司副司長張國鈞先生、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東先生、香港特別行政區文化體育及旅遊局署理局長劉震先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬先生、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆先生、中國人壽（海外）總裁劉月進先生，以及中國香港排球總會會長吳守基先生一同擔任開幕典禮嘉賓，為一連五日的香港站賽事掀開序幕。



中國人壽（海外）總裁劉月進先生表示，今年是中國人壽（海外）第6年贊助該項國際大型體育盛事，女排贊助是公司踐行企業社會責任、融入香港發展脈搏、支持國家體育事業蓬勃發展的重要體現。中國人壽（海外）深信，女排所展現的“頑強敢贏”體育精神，與金融保險的核心價值理念高度契合。希望透過支持此項國際賽事，凝聚社區不同階層的人士，激勵新一代勇敢追夢，在努力奮進中創造精彩人生。未來，中國人壽（海外）將持續彰顯央企的責任及擔當，以自身專業優勢推動本地體育經濟的發展，實現金融保險業與體育事業的雙贏局面。



啟動儀式後，各位主禮嘉賓，以及現場的中國人壽（海外）的友好夥伴、合作機構高管等，聯同現場近萬名觀眾一同觀賞了東道主中國女排與捷克隊的精彩對決。全新陣容的中國女排狀態大勇，展示了出色的戰術水平，經過4局激戰，以3：1力挫捷克隊，奪得香港站首場勝利。



賽事期間，由中國人壽（海外）員工、客戶及合作夥伴組成的“中國人壽啦啦隊”，穿上統一的綠色企業文化服飾，用澎湃的助威口號為女排健兒注入無限能量，展示公司獨特的“同心、同向、同行”企業文化魅力。



除了冠名贊助外，中國人壽（海外）也一如既往通過各種社區項目與女排賽事展開多方面的深度合作，向46間學校贈送免費門票，讓基層家庭感受國際賽事的魅力，構建健康及共融社區。以義工活動為紐帶，與各界不同持份者共創社會價值。下一步，中國人壽（海外）將繼續貫徹落實中國人壽“333戰略”，秉持“一個國壽、一生守護”的品牌理念，以“同心、同向、同行”的企業文化精神，發揮好綜合金融優勢及業務功能，支持大型體育盛事落戶香港，帶動社會各行各業的發展。