以伊互襲持續！伊朗稱首次動用“泥石”導彈

6月17日，在以色列塔姆拉，人們出席導彈襲擊遇難者的葬禮。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華社報導，以色列與伊朗18日晚互相發動新一輪空襲與導彈打擊，造成多地受損及人員傷亡。以色列連續出動數十架戰機打擊德黑蘭多處目標，伊朗則首次向以色列發射“泥石”彈道導彈。聯合國及多國緊急呼籲雙方保持克制，避免局勢進一步失控。



以軍一天內發動三輪大規模襲擊



以軍18日晚發表聲明說，過去幾個小時內，在以軍情報部門的精確指引下，60架以空軍戰機襲擊了德黑蘭的20多處軍事目標。



以色列國防軍發言人埃菲·戴弗林18日發表視頻聲明說，這是過去一天內以色列對伊朗發動的第三輪大規模襲擊。在第一輪襲擊中，以色列出動50多架戰機打擊了德黑蘭地區約40個目標，遭襲目標包括一個離心機生產基地和一處反坦克導彈製造基地。第二輪襲擊於當天下午開始，德黑蘭地區又有20多處目標遭襲，包括3處與導彈生產相關的重要設施。



據伊朗媒體報導，以色列新一輪襲擊發生在德黑蘭的警察總部附近。



據伊朗邁赫爾通訊社18日報導，德黑蘭以西約40公裡的帕亞姆機場遭以色列導彈襲擊。該機場主要運營貨運業務。報導援引目擊者的話說，機場沒有遭受嚴重破壞。報導所配發的圖片顯示，該機場內升起黑煙，現場有一些救援車輛。



以色列國防軍18日發表聲明說，以空軍當天空襲了德黑蘭的伊朗軍事目標。以國防軍當天還說，以軍轟炸了伊朗克爾曼沙阿省的空軍基地，炸毀3架AH－1型直升機。



當天早些時候，伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導說，伊朗紅新月會在德黑蘭的一處設施當天在以色列的空襲中嚴重受損。伊朗紅新月會晚些時候在社交媒體發文，否認其位於首都德黑蘭的大樓遭到以色列襲擊，稱大樓附近區域遭到了襲擊。

