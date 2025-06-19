中方呼籲國際社會反對殖民主義的強權政治

5月28日，在納米比亞首都溫得和克，納米比亞總統恩代特瓦（前左）在活動上點燃蠟燭。 納米比亞28日舉行活動，緬懷20世紀初德國殖民期間遭屠殺的數萬名赫雷羅族人和納馬族人。今年5月28日是納米比亞首個“種族滅絕紀念日”。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽18日在聯大非殖民化特別委員會審議馬爾維納斯群島問題時發言，呼籲國際社會反對少數國家殖民主義心態下的強權政治。



耿爽說，馬爾維納斯群島問題是殖民主義的歷史遺留問題。歷史上，殖民主義充斥著武力征服、政治壓迫、經濟剝削和種族歧視，留下的回憶傷痕累累，犯下的罪行罄竹難書。聯合國自成立之初就一直積極推動非殖民化進程。然而80年過去了，非殖民化的歷史任務仍未徹底完成，殖民時代留下的惡果仍以不同形式顯現，殖民主義心態和殖民主義思維仍然陰魂不散。少數國家非但沒有對歷史深刻反思，反而大開歷史倒車，奉行強權政治，迷信使用武力，鼓吹本國優先，妄圖通過霸道霸淩欺辱他國、壓榨他國，服務一己私利。這些行為嚴重侵犯他國主權安全發展利益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重衝擊全球政治經濟治理秩序，中方對此堅決反對。中方呼籲國際社會，特別是“全球南方”國家團結起來，加強合作，共同努力鏟除殖民主義在當今世界的各種表現，共同捍衛國際公平與正義。



耿爽說，中國在馬爾維納斯群島問題上的立場是一貫的、明確的。中方堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求，始終主張根據《聯合國憲章》宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。中方敦促英國積極回應阿根廷的要求，盡快與阿方重啟對話談判，根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。

