紐約市審計長被捕　心系移民還是政治噱頭？

6月10日，在美國紐約曼哈頓下城聯邦廣場移民法庭附近，警察控制抗議者。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華社報導，美國紐約市民主黨籍審計長、市長候選人布拉德·蘭德17日在嘗試護送一名被告走出移民法院時遭美國移民與海關執法局特工逮捕，羈押數小時後經紐約州州長凱茜·霍楚爾斡旋釋放。



近期已有多名民主黨人因反對聯邦政府驅逐移民而與執法人員爆發衝突。但一些立場傾向共和黨的人士質疑，紐約市長選舉民主黨初選在即，蘭德當天的行為疑似“作秀”。



法庭外被捕



綜合多家媒體報導，蘭德17日在位於紐約市曼哈頓下城聯邦廣場26號的一家移民法院旁聽有關驅逐非法移民出境的聽證會。



現場拍攝的視頻顯示，蘭德想護送一名被告男子離開位於12層的法院，遭一群戴口罩、著便衣或標有“聯邦特工”字樣背心的人員攔截。這群人嘗試帶走被告，蘭德隨即重復詢問他們是否已申請司法授權，要求查看授權令，並稱他們無權逮捕“要求查看授權令的美國公民”。



視頻顯示，其中一名執法人員本想向蘭德展示相關文件，但因後者已與那名被告分開而作罷。執法人員隨後將蘭德按到牆上、戴上手銬，帶進電梯。



蘭德的發言人稱，逮捕蘭德的是美國移民與海關執法局特工。在法院羈押數小時後，蘭德與紐約州州長霍楚爾一同離開。霍楚爾稱，針對蘭德的刑事指控已撤銷。



不過，移民與海關執法局上級部門美國國土安全部發言人特里西婭·麥克勞夫林17日稱，蘭德被捕是因為他攻擊執法人員並妨礙執法。



曼哈頓聯邦檢察官辦公室發言人則表示，將調查蘭德當天的行為，稱聯邦法律禁止襲擊執法人員、破壞財產或妨礙官方程序，但未提及刑事指控事宜。

