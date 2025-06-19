紀碩鳴：冰心國際文學獎在倫敦展現世界影響

冰心（1900—1999）是中國現代文學的奠基人之一，她以溫暖細膩的筆觸，描繪了人性中的真善美，並以其獨特的文學風格影響了整整一個世代。 中評社香港6日9日電／題：冰心國際文學獎在倫敦，鼎盛陣容展現世界影響



文－－紀碩鳴



第二屆冰心國際文學獎頒獎典禮即將於本月在倫敦國王學院隆重舉行。這項旨在表彰文學成就、推動國際文化交流的獎項，自2024年創立以來，已成為中外文學界矚目的盛事。繼首屆頒獎典禮於日本東京成功舉辦後，第二屆選址倫敦，標誌著冰心文學國際影響力的再次升級，也體現了冰心作品的國際地位及影響力。



本屆頒獎典禮的陣容同樣鼎盛，來自全球多國的35位得獎者，包括兩位諾貝爾文學獎得主將亮相，進一步彰顯了冰心國際文學獎的國際聲譽與專業地位。冰心的女兒，今年88歲的吳青女士也將親臨現場，與來自世界各地的文學家共同見證這一重要時刻。



冰心從中國文學巨擘到世界文學大師



冰心（1900—1999）是中國現代文學的奠基人之一，她以溫暖細膩的筆觸，描繪了人性中的真善美，並以其獨特的文學風格影響了整整一個世代。冰心的文學成就在中國家喻戶曉，但她的影響力並不止於此。她不僅翻譯了泰戈爾、紀伯倫等世界文學名家的經典作品，還通過自己的創作，將中國文學之美帶向世界之穹。



早年曾赴美留學，冰心於1920年代在美國獲得碩士學位。文學本科她就拿到了美國威爾斯利大學的全額助學金，學的是英國文學專業，因此與英國又多了緣分。威爾斯利大學校園內的名人牆上，保留著冰心的照片，與中國民國時期的宋氏三姐妹、美國前國務卿希拉里都是校友。

