中國對最不發達國家“零關稅”等舉措獲贊譽

這是2024年8月26日拍攝的德國法蘭克福證券交易所內景。美國總統特朗普5月23日威脅自6月1日起對歐盟商品直接徵收50%關稅，相關言論在歐洲金融市場引發震蕩，重要股指紛紛下挫。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華社報導，世界貿易組織16日至18日在瑞士日內瓦召開發展系列會議。中方代表在會議期間正式向世貿組織通報，已給予所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。



中方代表還表示，願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措。



中方代表表示，相關舉措體現了中方擴大自主開放的決心和行動，將為非洲國家和最不發達國家提供發展新機遇和增長新動能，為全球貿易發展注入穩定性和正能量。在當前國際貿易動蕩局勢下，中方呼籲發達成員和有能力的發展中成員採取更多行動，共同維護自由開放的國際經貿秩序，促進普惠包容的經濟全球化。



最不發達國家集團、非洲集團等駐世貿組織代表向中方表達誠摯感謝，強調發展中成員經濟增長面臨前所未有的挑戰和不確定性，中方舉措為其他成員樹立了標杆。這些代表希望更多成員學習借鑒中方做法，為包括最不發達國家在內的發展中經濟體提供更具針對性的優惠政策、能力建設支持及其他形式援助，提升最不發達國家在全球貿易中的份額，推動全球貿易包容與可持續發展。

