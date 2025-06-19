永義攻學生公寓　月租6800元起

官可欣（左）與許沛文（右）表示，森裡租金為每月6800元起。（大公報） 中評社香港6月19日電／大公報報導，專才和學生的住屋需求不斷增加，部分發展商轉陣，將新盤改為專注租務市場而設。永義國際（01218）位於紅磡漆咸道北470至478號的舊樓重建項目，現已落成及命名為森裡，定位為專才學生公寓，並與留學生長租公寓運營商iRENT合作招租，雙人房月租由6800元起。



森裡是永義首個專才學生公寓，為全新開拓的業務發展。物業樓高29層，有近200個1至2人房單位，租金已包水電費及網絡費用，且備有長租方案供租戶選擇。



永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，該項目有別於市場上普遍透過改裝現有物業而成的學生公寓，是公司始於規劃及設計項目時，便為專才及海外留學生度身打造多元化戶型選擇，並配備完善的生活設施，包括籃球場、健身瑜伽房、戶外﻿休閑區、閱讀角及空中花園等，亦有多個方便溫習的共享空間，提供真正適合學習生活的環境。此外，項目提供每月房間清潔服務，全面照顧住戶所需。她指出，配合項目租賃推廣，今次iRENT集團合作招租，已開始接受入住申請，首批租戶將可於今年8月正式入住。



家電傢俬配套齊全



官可欣續稱，隨著特區政府近年積極吸納專才，要發展為教育樞紐以吸引更多海外及內地留學生來港深造，永義決定拓展專才學生公寓業務，未來會進一步加強在學生公寓方面的發展。



iRENT CEO許沛文表示，項目設有多款戶型以供學生選擇，房內設施完善，家電傢俬配套齊全，廚衛採用內嵌式設計，附有大量收納空間，租戶只需提包即可入住。

