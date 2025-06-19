兩博士生1.8萬合租白石角雲滙2房戶

白石角雲滙有2房單位獲2名內地博士生合租。（大公報） 中評社香港6月19日電／大公報報導，內地與海外專才及留學生帶來龐大住屋需求，為免暑假競爭，不少租客提前部署。中原地產分行經理曾嘉滙表示，大埔白石角雲滙最新錄10座中層B5室租賃，單位實用面積468方呎，2房間隔，議價1000元即以1.8萬元租出，實用呎租38.5元。新租客為2名內地博士生，以先付1年租金形式租入單位自住，方便上學。據悉，業主於2018年以844萬元購入單位，可享約2.6厘租金回報。



中原地產資深分區營業經理譚嘉良表示，西營盤西邊街15號低層A室1房戶，實用面積308方呎，以2萬元租出，實用呎租65元。據瞭解，新租客為內地專才，心儀物業鄰近港鐵站，業主於2021年以885萬元購入單位，現享2.7厘租金回報。



禦凱4房戶3.9萬元承租



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，荃灣區本月已錄120宗租賃成交，其中禦凱2座中層B室套4房單位，實用面積947方呎，以月租3.92萬元租出。租客為本地家庭，鐘情上址屬罕有4房戶，遠眺汀九橋海景，同類全年平均衹有6宗放租盤，睇樓後即時承租。業主於2008年以748萬元買入，租金回報達6.3厘。



利嘉閣地產聯席董事霍志遠稱，南昌站維港滙3期1A座中層A室套3房戶，實用面積920方呎，望海景，獲區內客以5萬元零議價承租，實用呎租54.3元。業主於2024年以2968萬元一手買入，租金回報2厘。