國家外匯管理局擬出台九項政策

“618”期間，內地電商平台在香港舉辦線下市集，展示熱銷商品，提供“線下試用、線上下單”服務，吸引大批市民參與（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據人民日報報導，國家外匯管理局近日發布《國家外匯管理局關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知（徵求意見稿）》，共涉及深化跨境投資外匯管理改革、深化跨境融資外匯管理改革、優化資本項目收入支付便利化3方面共9項具體政策。其中多項外匯便利化政策前期已在部分省市試點，通知發布後，這些政策將推廣至全國。



國家外匯管理局有關部門負責人表示，近年來，國家外匯管理局按照系統集成、穩妥有序的思路積極推進外匯管理改革，不斷提升跨境投融資便利化水平，促進優化營商環境，服務實體經濟高質量發展。本次通知涵蓋投資、融資、支付等一攬子便利化政策，綜合體現外匯管理深化改革、擴大開放、促進引資穩資導向。



在深化跨境投資外匯管理改革方面，通知取消外商直接投資（FDI）前期費用基本信息登記，境外投資者可直接在銀行開立前期費用賬戶並匯入相關資金，無需在開戶前辦理登記手續。上述有關部門負責人表示，取消FDI前期費用登記，將降低境外投資者“腳底成本”，提高資金效率，助力加快投資落地。



為便利外商投資企業境內再投資，本次通知明確，取消外商投資企業境內再投資登記。此前，外商投資企業境內再投資免登記政策已在19省市試點，運行良好，通知將此項政策進一步推廣至全國實施。



此次通知對跨境融資外匯管理進行了進一步優化。目前，中國人民銀行、國家外匯管理局對跨境融資實行宏觀審慎管理，企業借用外債不能超過其淨資產的一定比例，而高新技術、“專精特新”和科技型中小企業往往處於初創期，淨資產較小或尚未盈利，按相關規定難以跨境融資或融資規模有限。