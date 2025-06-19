QS世界大學排名　港五校躋身百強

左圖：香港大學QS 2026年世界大學排名中躍升至歷史性的第11位，穩居亞洲第二。右圖：香港城市大學繼續躋身世界百強，在“教員論文平均被引用次數”獲全球第二。（大公報） 中評社香港6月19日電／大公報報導，國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（19日）公布“2026年QS世界大學排名”（QS World University Rankings）。本港多間大學的排名比上年均有所提升，香港大學躍升至歷史性的第11位，而香港城市大學在“教員論文平均被引用次數”評審指標中榮登全球第二，刷新全港大學紀錄。香港都會大學首次獲納入排名，亦是本港首間上榜的自資大學及應用科學大學。



QS高級副總裁Ben Sowter表示，“留學香港”品牌等舉措將有助吸引全球人才，鞏固香港作為卓越學術和研究目的地的聲譽。



“2026年QS世界大學排名”根據九項指標對全球大學進行評分，包括學術聲譽、雇主聲譽、師生比例、教師論文引用次數、國際教師比例、國際學生比例、國際研究網路、就業成果和可持續發展。今年的排名涵蓋106個國家或地區超過1500所院校，規模屬歷來最大。



中大排32位 科大升至44位



香港大學躍升至歷史性的第11位，創下前所未有的里程碑。繼2025年攀升至全球第17位後，港大連續第二年取得突破性進步，並進一步鞏固其在亞洲的領導地位，穩居亞洲第二。港大表示，會積極推動香港成為全球人才留學、創新及研究的首選地點，同時為推動香港發展成為國際教育樞紐提供強大助力。



香港中文大學緊隨其後，排名上升四位至全球第32位。



香港科技大學排名上升三位至全球第44位，彰顯致力於學術卓越、開創性的研究及國際化教學，以及大力推動創新和多元化教研的發展。科大在學術聲譽、研究成果及國際化方面的表現尤其出色，於教育及就業指標取得明顯進步。



香港理工大學排名創歷年新高，位列第54位，較去年上升三位，反映卓越的學術及研究水平備受國際認可，印證大學在全球高等教育領域的影響力及成就。理大在多項指標中表現出色，其中與研究相關的“國際研究網絡”及“每位教員引用率”分別排名全港第一及第三位；而“可持續性”亦位列全港第三位，大學推動可持續發展的工作獲肯定。



香港城市大學繼續躋身世界百強，位列第63位。城大在“教員論文平均被引用次數”評審指標中榮登全亞洲榜首、全球第二，僅次哈佛大學，刷新全港大學相關排名紀錄新高，反映城大在研究方面在區內保持領先優勢，成就備受國際認可。城大繼續在多項評審指標表現出色，包括“師生比率”、“教員論文平均被引用次數”、“國際教員比例”及“國際學生比例”等均列全港首位。

