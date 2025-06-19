【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本北海道根室半島近海發生6.1級地震
http://www.CRNTT.com
2025-06-19 14:27:36
近日，日本東京等地遭遇高溫天氣。日本環境省發布中暑警報，呼籲民眾防暑降溫、減少外出。（圖片來源：新華社）
中評社北京6月19日電／據新華社報導，據日本氣象廳消息，日本北海道根室半島東南近海19日發生6.1級地震。目前暫無人員傷亡報告。
氣象廳說，地震發生於當地時間19日8時8分（北京時間7時8分）左右，震中位於北緯42.8度、東經146.4度，震源深度極淺。
氣象廳還說，此次地震可能會在根室半島沿岸引發輕微的海面波動，但無須擔心造成災害。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
北海道20天內地震5次 籲民眾做好防範
(2025-06-04 12:38:03)
日本北海道附近海域發生6.1級地震
(2025-05-31 18:48:17)
日本福島縣發生4.5級地震
(2025-05-13 15:35:33)
日本7月大地震傳言再發酵 旅遊業訂單大減
(2025-05-13 15:33:48)
日本北海道等多地治安事件頻發
(2025-05-13 10:54:44)
中國駐日使館：旅日同胞注意防範地震災害
(2025-04-15 12:31:23)
日本九州島附近海域發生6.2級地震
(2025-04-03 11:12:46)
日本小笠原群島父島附近海域4.7級地震
(2025-04-02 10:00:26)
日本政府下調日本潛在大地震遇難人數預期
(2025-03-31 17:17:14)
日本特大地震風險：或致近30萬人死亡
(2025-03-31 14:42:47)