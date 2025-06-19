日本北海道根室半島近海發生6.1級地震

近日，日本東京等地遭遇高溫天氣。日本環境省發布中暑警報，呼籲民眾防暑降溫、減少外出。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華社報導，據日本氣象廳消息，日本北海道根室半島東南近海19日發生6.1級地震。目前暫無人員傷亡報告。



氣象廳說，地震發生於當地時間19日8時8分（北京時間7時8分）左右，震中位於北緯42.8度、東經146.4度，震源深度極淺。



氣象廳還說，此次地震可能會在根室半島沿岸引發輕微的海面波動，但無須擔心造成災害。

