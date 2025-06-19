啟德園15場演唱會　59萬人次入場

啟德體育園截至上月底已舉辦15場大型演唱會，累計錄得約59萬入場人次。圖為早前舉行的五月天演唱會。（大公報） 中評社香港6月19日電／文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，啟德體育園於3月啟用後，截至5月31日，主場館和體藝館已舉辦15場大型演唱會，累計錄得約59萬入場人次，是本港所有場館之最，當中超過五成來自內地和海外。



大公報報導，羅淑佩昨日在立法會會議書面回復議員黃英豪提問表示，去年至今年上半年，本港共舉辦超過285場涉及過萬名觀眾的大型演唱會，粗略估算有超過390萬名觀眾；當中有超過140萬人是旅客，估計為香港帶來約34億元消費額，經濟增加值約19億元。



啟德體育園主場館和啟德體藝館、亞洲國際博覽館、香港體育館、伊利沙伯體育館均有舉辦演唱會，羅淑佩表示，今年截至5月31日，多個國際和亞洲知名樂隊及歌手已在啟德主場館和體藝館舉辦15場大型演唱會，累計錄得約59萬入場人次。香港體育館於同期的演唱會有約27.5萬入場人次，亞博館有22.1萬人次，伊館有1.9萬人次。



她表示，政府一直監督和指導體育園公司與各政府部門、活動主辦方及公共交通營運商的溝通和合作，制定不同準備工作，包括根據演唱會人數、性質、結束時間和票務情況等，制定相應安排，例如開設特別巴士路線、加密港鐵服務和通報口岸。演唱會結束後，部門和體育園公司會總結經驗，進一步改善往後運作。相關部門亦會與內地對應口岸的相關部門保持緊密聯繫，確保口岸運作暢順。