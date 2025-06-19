安徽：對村巡察　跟蹤督導推動整改落實

參訪者參觀，學習清廉知識。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據中國紀檢監察報報導，“確權這事困擾了我們多年，現在莊稼地裡邊界明了，鄰里矛盾糾紛也少了。”近日，安徽省蚌埠市委巡察辦工作人員在固鎮縣穀陽鎮組織召開巡察整改情況回訪座談會，東嶺村村民代表和村幹部向工作人員說起該村相關土地確權問題解決後村裡發生的變化。



此前，十二屆市委第八輪提級巡察固鎮縣穀陽鎮時發現，東嶺村因歷史遺留問題導致387戶2757畝土地多年沒有確權，群眾對此反映強烈。為解決群眾“煩心事”，蚌埠市和固鎮縣兩級巡察機構召開專題會議，協助鎮黨委釐清現狀、分析原因，並推動成立由農業農村、財政、自然資源和規劃等方面業務骨幹組成的工作隊伍，深入一線召開院壩會、田埂會，向群眾詳細講解確權政策、程序，在多方努力下，土地確權問題得到妥善解決。



蚌埠市、縣兩級巡察機構緊盯群眾身邊不正之風和腐敗問題、民生領域突出問題、基層社會治理堵點難點等方面，扎實開展對村（社區）巡察工作，堅持全過程跟蹤督導，緊盯整改，推動解決基層治理難題和群眾身邊問題，讓群眾真正看得到、感受得到巡察工作成效。同時，市委巡察辦編印發放巡察整改工作手册，明確重點環節任務、材料時限要求，幫助被巡察單位釐清整改脈絡，有序推進整改。



在巡察集中整改期結束後，蚌埠市委巡察機構會同紀檢監察機關、組織部門成立評估檢查組，對照市委巡察整改成效評估檢查實施細則，從責任落實、整改成效等方面，對村（社區）巡察整改情況進行評估檢查，對問題整改情況逐一會商研判、認定銷號，形成“反饋—整改—評估—銷號”閉環體系，壓實責任推動整改落實，提升巡察整改質效。



圍繞對村（社區）巡察發現的共性問題及制約改革發展的體制機制問題，蚌埠市委巡察機構堅持舉一反三，推動職能部門完善相關制度機制，堵塞監管漏洞，不斷提升基層社會治理水平。