有機西瓜節多區舉行　“熱研2K”甜到漏

本地有機西瓜節周五起一連四日在青衣舉行。署方推介四款西瓜，當中由內地研發的新品種“熱研2K”更是首度登場。（大公報） 中評社香港6月19日電／大公報報導，西瓜清甜又多汁，是天然“消暑神器”。本地有機西瓜節將於明日（20日）起，一連四日在青衣城舉行，新推出一款由內地研發的新品種“熱研2K”西瓜，甜度達到12度，皮薄多汁，特別適合在本地種植及供應市場。有果農表示，西瓜節有助帶動農戶生意，建議市民已切開的西瓜最好即日吃完，或最多在雪櫃擺放2至3日，保證口感。



一般本地有機西瓜甜度介乎8至12度，漁護署今年推介的四款特色西瓜品種，“熱研2K”、“哈蜜”、“超甜黑美人168”和“黛安娜”，甜度介乎10至12度，售價為40至50元一磅。



適合在港種植 皮薄多汁



“熱研2K”是今年新推介品種，外表呈橢圓形，果皮綠色帶深色條紋，皮薄多汁，紅色果肉清甜，其甜度約12度。“超甜黑美人168”屬小球形狀，果皮綠色帶深色條紋，果肉鮮紅多汁，甜度約12度。



“哈蜜”外表呈橢圓形，果皮深綠色帶條紋，果肉清甜，呈橙黃色，甜度約10度。“黛安娜”亦呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜，其甜度約11度。



漁護署農業主任王敏維表示，“熱研2K”是中國熱帶農業科學院“熱研”系列，由於皮薄，不適宜長途運輸，較適合本地栽種，“若要從其他地方長途運輸‘熱研2K’來香港售賣，比較困難，所以香港農友種植後，賣給本地市民享用，十分之適合。”



有果農種植了新款的“熱研2K”及推介多年的“超甜黑美人168”和“黛安娜”，稱今年每款西瓜的產量都超過100個，由於近日氣溫較高，令西瓜成熟時間不同，要把握好收成時間配合西瓜節。種植西瓜十多年的農夫張先生認為，西瓜節有助帶動生意。



漁護署透過測糖機，為每個西瓜測量甜度，並貼上標簽。西瓜節現場設有攤位遊戲及工作坊。市民由七月起亦可以到漁護署六個農墟選購，或用“魚菜直送”手機應用程式購買。