河南焦作：用好典型案例資源　以案為鑒

圖為該縣紀檢監察幹部在馬壩鎮大眾村走訪瞭解夏收情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月19日電／據中國紀檢監察報報導，日前，河南省沁陽市紀委監委組織教育系統60餘名黨員幹部現場旁聽該市第一幼兒園原園長崔某某涉嫌貪污、受賄案庭審，通過將警示教育課堂移至法院庭審現場，提醒黨員幹部時刻綳緊紀律弦。



焦作市紀委監委做實做細警示教育，不斷豐富方式方法，針對不同領域、不同層級、不同崗位教育對象特點，選取典型案例，精準施教，有針對性地開展警示教育，抓好以案說紀、以案促學，讓心存敬畏、手握戒尺真正成為日常自覺，切實築牢黨員幹部拒腐防變思想防線。



該市紀委監委利用查處的違紀違法典型案例資源，用“身邊事”教育“身邊人”，按照幹部層級及有關行業領域等進行分類，建立警示教育資源庫，編印懺悔錄及有關典型案例通報，深入剖析個案、分析類案，找准案件暴露出的個性和共性問題，總結案發原因和教訓，形成“典型案例剖析＋配套紀法條款解讀”警示教育模式，教育警醒黨員幹部用黨規黨紀校正思想和行動，把遵規守紀刻印在心、踐之於行。



開展警示教育不能“大水漫灌”，衹有在內容、對象和方式的選擇上下功夫，才能實現警鐘長鳴的教育效果。該市紀委監委聚焦“關鍵少數”、新提拔幹部、年輕幹部、重點領域等，堅持分層分類，為不同層級、不同群體量身定制警示教育內容，靈活採取召開警示教育會、觀看警示教育片、參觀監獄、旁聽庭審等方式，深化以案促學，提高警示教育的精準性、實效性。對新提拔和進一步使用的縣處級幹部，召開集體廉政談話會，把警示教育貫穿其中，通過觀看警示教育片、剖析典型案例、交流發言、談話提醒等方式，引導樹牢廉潔從政底線。