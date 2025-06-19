夏季“爾濱”玩什麼？“文旅頂流”又上新了

《王的戰車》試演場景。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華社報導，國際啤酒節、夢幻冰雪館、冰雪藝術館、《遇見·哈爾濱》江上沉浸式演出……今年夏天，憑借“冰雪游”火爆出圈的“爾濱”持續上新，將冰雪基因中的浪漫與活力融入火熱盛夏，將為市民和遊客呈現新一季的夏季精彩。



今夏，哈爾濱冰雪大世界將以5大核心產品和10大亮點項目，推出“啤酒＋冰雪＋演出＋科技＋活動”融合新業態，持續優化文旅消費新場景，為“冰城”夏季旅遊打造新的“流量密碼”。



第二十三屆哈爾濱國際啤酒節將於7月5日在哈爾濱冰雪大世界園區啟幕。哈爾濱冰雪大世界股份有限公司市場營銷部副部長孫澤旻介紹，本屆啤酒節占地40萬平方米，規劃“雪韵丁香”火炬廣場、夢想大舞台、啤酒大篷、特色啤酒花園、美食街、生態露營區、自駕房車集散地等主題區域，還將舉辦多場音樂節、演唱會等活動。其中，6月28日至29日將舉辦“三大凍梨”音樂節。



在雪花摩天輪廣場，園區創新打造了室外戲雪區，通過引入夏季高溫造雪技術，實現在20多攝氏度的室外欣賞“飄雪”奇觀，還能坐雪滑梯、玩雪地轉轉，再現冬日同款“冰雪奇緣”。



作為吉尼斯世界紀錄認證的“最大的室內冰雪主題樂園”，哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館在景觀、互動、游樂項目方面不斷升級，館內氣溫保持在零下5至零下10攝氏度，景觀由冰雪建設而成。全新設計建設的太陽島冰雪藝術館將於7月1日開館，匯集各屆雪博會的經典雪雕，設置冰面體驗和戲雪區等互動項目，打造一座“雪世界”。



佩戴VR眼鏡，就能沉浸式體驗時空穿梭，暢游冰雪奇境，開啟尋找龍珠之旅……《冰龍尋珠·全感VR》以中國神話為背景，充分運用全感沉浸技術，將為遊客呈現冰雪探險的樂趣。



世紀老爺車展將於6月28日與市民和遊客見面，占地5000平方米的展區內將展出上百輛經典汽車，開啟一場穿越百年的汽車之旅。場外還將有老爺車巡游、兒童老爺車、蒸汽小火車、裝甲車試乘、模擬打靶等項目。