滬港國際金融中心協同發展行動方案在滬簽署

這是6月18日拍攝的2025陸家嘴論壇開幕式現場。當日，主題為“全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展”的2025陸家嘴論壇在上海開幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華網消息，為進一步深化上海香港兩地的金融領域合作，在2025陸家嘴論壇舉辦之際，18日《滬港國際金融中心協同發展行動方案》在此間簽署。



上海市委常委、常務副市長吳偉指出，要繼續發揮滬港兩地在金融開放、金融發展和風險防範中的關鍵作用，共推市場互聯互通、共推業態創新發展、共推機制優化完善，共同助力金融強國建設。



香港特區政府財政司司長陳茂波表示，這一行動方案進一步明確了滬港合作的具體方向，為兩地多層次、多領域的金融合作注入了新的、更豐富的內容。一是深化互聯互通的新措施；二是突出對內地企業“走出去”的支持；三是推動標準對接和金融創新。



行動方案聚焦推進滬港兩地基礎設施互聯互通、共建金融產品服務體系、上海與香港離岸金融的戰略互補等六方面，共38條舉措。下一步，滬港兩地將以簽署行動方案為新起點，聯手推動滬港國際金融中心相互賦能，共同提升中國在全球金融體系中的話語權和影響力。



近年來滬港兩地不斷完善金融合作機制，協同推進人民幣國際化，基礎設施互聯互通更加緊密，科技金融、綠色金融、金融科技等領域協作不斷深化，滬港兩地在應對外部環境變化和推動構建新發展格局中發揮了關鍵作用。



