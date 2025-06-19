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呼和浩特市一小學將操控機器人納入校本課程
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2025-06-19 14:34:24
圖為6月18日，玉泉區石東路小學學生在操控編程機器人。（圖片來源：人民日報）
中評社北京6月19日電／據人民日報報導，內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區石東路小學將機器人編程納入校本課程。學生們通過編寫程序、調試機器人，在實踐中學習人工智能技術，提升創新思維，鍛煉動手能力和團隊合作意識。
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