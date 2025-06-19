ESG成訂單門檻？港物流業路線圖出爐！

運輸及物流局公布的物流業ESG路線圖。（圖片來源：運輸及物流局Fb圖片） 中評社北京6月19日電／據文匯網消息，在全球對可持續發展日益重視的大背景下，特區政府運輸及物流局昨日發布《物流業ESG發展路線圖》，為香港物流中小企業提供清晰指引及發展路線圖，協助企業遵循國際“環境、社會及管治”（ESG）。《路線圖》提出由今年起至2027年分三階段進行，協助企業建立收集和報告ESG數據的能力，從而達至當前最嚴格的國際ESG披露要求。政府並推出資助計劃，包括由政府與企業以二比一的配對原則資助科技應用項目，每間企業資助上限200萬港元；申請者修讀預先核准的非牟利或自資課程，可報銷八成課程費用，每人上限3萬元等。業界指出，ESG是大勢所趨，路線圖有助鞏固香港作為國際物流樞紐的地位。



《路線圖》指出，ESG作為一個快速演進的框架，旨在衡量企業在環境保護（如減少碳排放）、社會責任（如員工福祉）及管治能力（如透明度與合規）三大範疇的表現，是全球貿易及物流業發展的大趨勢。香港企業在ESG表現上參差，大型企業，特別是上市物流公司，普遍認同ESG的價值，已將ESG融入日常營運。非上市大型企業雖主動性較低，但也因客戶及合作夥伴需求實施ESG措施。



增資助與培訓 推動落實標準



反觀中小型物流企業，對ESG的認知及執行度相對偏低，受限於培訓不足及資源匱乏，多採觀望態度，認為ESG成本高且回報不明。部分企業更表示，除非法律強制，短期內無意採取行動。



《路線圖》提出今年起至2027年分三個階段，為物流中小企業建立收集和報告ESG數據的能力，包括提高物流中小企業對ESG原則及國際ESG要求的認知，通過推廣活動及培訓課程，幫助企業認識ESG的核心價值及其對業務發展的影響，並推廣政府為物流業設立的資助計劃。



資助計劃中，“第三方物流服務供應商資助先導計劃”政府與企業以2：1配對原則資助科技應用項目，包括ESG科技方案及顧問服務，每家企業資助上限200萬港元；“智慧及綠色物流專業培訓計劃”資助合資格申請人修讀預先核准的非牟利或自資課程，報銷八成課程費用，每人上限3萬元；“物流推廣資助計劃”則全額資助本地推廣項目，最高達項目總開支100%，以提升物流業智慧、創新及專業形象。

