富權：民進黨並未沒收初選　陳亭妃飲得杯落

中評社香港6月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：民進黨並未“沒收”初選陳亭妃“飲得杯落”。以下為文章內容。



昨日舉行的民進黨中執會，通過《民主進步黨二零二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案》，及《民主進步黨二零二六年直轄市議員提名特別條例草案》，將提交給已定於本月二十八日召開的“全代會”討論通過，做為“二零二六”地方大選的提名依據。依草案規定，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期二屆屆滿的“直轄市”、縣市，將舉辦初選。



民進黨目前執政的“直轄市”、縣市有五個，分別是高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。其中高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在二零二六年執政二任屆滿，依法不能再參選爭取連任。



對於這項規定，感到最開心“放下心頭大石”因而“飲得杯落”的，應是民進黨台南市“立委”陳亭妃。因為她曾經擔心賴清德會偏幫也要參選台南市長的“賴系”林俊憲，而將會“沒收”參選，以“徵召”方式指定由林俊憲代表民進黨參選。現在民進黨中執會通過的《民主進步黨二零二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案》，建議包括台南市在內的執政任期二屆屆滿的“直轄市”、縣市，將舉辦初選，證明並沒有“沒收初選”，雖然仍然需要由“全代會”最終確定，但已經是“板上釘釘”。儘管在台南市長黨內初選中，她未必一定能夠勝出，但目前黨內外的民調，她是高於林俊憲，只要在民進黨進行初選前沒有發生重大意外，她出線的機率還是將會較高。畢竟在七年前黃偉哲首度參選台南市長時，陳亭妃拚初選是第二名，此後她持續努力經營大台南市地區，腳步比林俊憲快了許多，加上本身曾任三屆市議員及十六年“立委”資歷，還有政治夥伴前議長郭信良、胞妹議員陳怡珍，她本身也與藍營相對友好，基層實力深厚，反而是提供派系資源的要角。尤其是台南市是民進黨的“綠油油大票倉”，當地多數選民“寧願肚子扁扁，也要票投阿扁”的投票習慣，她就幾乎是“躺著選也可當選”。



實際上，台南市是“六都”中，三十年來唯一未曾發生過“政黨輪替”的“直轄市”。當年賴清德拚連任，對手是國民黨提名的黃秀霜，黃秀霜只拿到百分之二十八的選票，賴清德卻拿了百分之七十二。在各項公職選舉中，國民黨在台南市只能拿到三成左右的選票。雖然在二零二二年的“九合一”選舉中，謝龍介挑戰爭取連任的黃偉哲，打出了得票率為百分之四十三點六三的好成績，這是國民黨在台南市得票率最高的一次，但仍然是敗於爭取連任的黃偉哲的手中。

