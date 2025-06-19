美聯儲保持觀望　貨幣政策走向更多受制於通脹

中評社香港6月19日電／儘管面臨特朗普政府不斷要求降息的壓力，美國聯邦儲備委員會在18日結束的貨幣政策會議上仍然決定繼續維持聯邦基金利率不變，同時上調對2025年至2027年的通脹預期。分析認為，關稅等因素對通貨膨脹的影響將在很大程度上決定美聯儲何時再度啟動降息。



這是美聯儲貨幣政策會議連續第四次決定維持利率不變。美聯儲在2024年9月啟動本輪降息周期，經過三次降息把聯邦基金利率累計下調100個基點後，於今年1月開始保持利率不變，並持續至今。



新華社報導，觀察人士認為，美聯儲今年年初選擇觀望是出於對美國新一屆政府關稅政策不確定性的考量，而當前選擇繼續觀望則更多是在等待和評估今年以來政府所實施關稅政策對物價的實際影響。



美聯儲發佈的經濟預測摘要顯示，其對2025年至2027年美國通脹和失業率預期均有所提高。其中，對今年個人消費支出價格指數漲幅的預測中值從3月份的2.7%升至3%，顯著高於美聯儲2%的長期通脹目標。



美聯儲主席鮑威爾在18日下午舉行的新聞發佈會上表示，最近幾個月，短期通脹預期走高，消費者、商界人士和專業人士均認為關稅是其中驅動因素。“降息方面，我們要考慮關稅對通脹的影響，這方面有很多不確定性。”



鮑威爾說，特朗普政府的關稅政策既可能導致物價出現一次性上漲，也可能對通脹帶來持續更久的衝擊。關稅影響到終端消費者需要一些時間。現在關稅影響已開始顯現，預計今後數月影響將更為明顯。鮑威爾還表示，供應鏈上的生產商、出口商、進口商、零售商和消費者都試圖避免受到關稅影響，但最終要有人為關稅埋單。



美聯儲理事阿德里安娜·庫格勒日前表示，絕大多數貨幣政策制定者現在最擔憂的是通脹，其次才是經濟增長放緩。



儘管美聯儲官員整體預期今年仍可能會有兩次降息，但分析人士認為，在關稅對通脹影響預計更加明顯、地緣政治衝突推高油價的情況下，美聯儲短期內恐怕難以降息。



高盛集團資產管理部門固定收益宏觀策略師西蒙·丹古爾預計，美聯儲在7月議息會議上將繼續維持利率不變，但如果就業市場繼續走弱，今年晚些時候美聯儲可能降息。