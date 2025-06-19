日政府摸索本國車企擴大在美生產或反向進口

中評社香港6月19日電／共同社19日獲悉，圍繞日美關稅談判，日本政府向本國車企再次詢問，能在多大程度上擴大在美生產，或是把美國工廠生產的汽車反向進口到日本。政府要求車企大致在本週內答覆。此舉意在彙總各家車企的最新動向，將擴大對美投資和縮小對美貿易順差作為談判籌碼之一，力圖讓美方大幅下調對日本汽車加征的25%關稅。



日本首相石破茂與美國總統特朗普16日在加拿大舉行會談。雙方在汽車領域的對立未能消除，關稅談判未能達成協議。日本政府正在考慮派經濟再生擔當相赤澤亮正赴美，舉行第七輪關稅談判，力爭在7月9日迎來“對等關稅”加征部分暫停期限之前早日談妥。



日本方面認識到難以讓美方同意撤銷汽車關稅，轉而重視能謀求多大程度下調，可能以美英之間談妥的10%為大致的參考標準。不過，適用的英國車僅限一年10萬輛，與日本車對美出口規模（2024年為137萬輛）差距巨大。



各家車企對政府的行動反應不一。豐田汽車董事長豐田章男5月與石破會面時提議，可以考慮利用豐田的門店在日本銷售美國廠商生產的汽車，或是反向進口豐田的車。



另一方面，某車企幹部主張稱“生產計劃無法輕易變更”。另有相關人士表示，在美銷售的汽車方向盤是左舵，改為日本常見的右舵，成本不低。除方向盤以外，還有其他部分也需要符合日本的安全標準。



日本對美投資存量到2023年為止連續5年居首。日本財務省貿易統計顯示，2024年從美國進口的汽車為16074輛。兩項數據的提升均非易事。