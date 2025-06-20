快評：中東危急　大陸撤僑不忘台胞

中評社快評／中東緊張局勢升溫，中國駐以色列大使館宣布，6月20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離。根據大使館通知，登記人員須持有中國護照或旅行證，含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身份證。



在台灣，“外長”林佳龍在“立法院”備詢前稱，以色列當地目前仍有274名台灣民眾，“外交部”持續與他們保持聯繫，但目前暫無撤僑計劃。



台灣暫無撤僑計劃，是不預期局勢仍會升溫？還是難以執行落實？當前形勢下，這是有風險的。除了中國大陸今天起協助撤僑，當地時間18日，美國駐以色列大使表示，美國駐以色列大使館正在為美國公民安排撤離以色列的航班和郵輪，美使館人員也已開始通過各種方式離開以色列。



此前一天，美國國務院17日宣布，美國駐以色列大使館以及美國駐耶路撒冷和特拉維夫的領事機構於18日至20日關閉。以上均說明，當前中東局勢危急，很多國家已採取行動，紛紛從以色列和伊朗撤回僑民。



對於大陸今次將協助撤離的中國公民包括持有台胞證者，台灣當局昨天回應稱，每一次在國際上有發生這樣的狀況，大陸都會宣布台灣民眾持台胞證可以向其使館求助，大陸“是要藉此形塑為台灣人民的保護者的形象”。對於台灣當局的態度，網路上不少人留言批評。



大陸撤僑不忘台灣同胞，數十年來一直如此。大陸一再強調，兩岸同胞都是中國人，維護海外台灣同胞合法權益是職責所在。從提供領事證件服務，到協助處理外國涉台民事糾紛及經濟、刑事案件，從利比亞、也門、蘇丹撤僑，到巴以衝突爆發和海外台胞遭遇台風、地震等危險，大陸都與當地台胞保持密切聯繫，及時提供協助。危急時候，國家是可靠的堅強後盾。