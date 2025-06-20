特朗普將在“兩周內”決定是否對伊朗動武

6月15日，在美國華盛頓白宮，美國總統特朗普準備登機。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特19日說，美國總統特朗普將在“接下來兩周內”決定是否下令美軍對伊朗發動打擊。



萊維特當天在白宮記者會上宣讀了特朗普的一份聲明。特朗普在聲明中說，美國“在不久的將來”與伊朗談判或取消談判的可能性都很大，“我將在未來兩周內決定是否對伊朗發動打擊”。萊維特重申，特朗普的立場是，伊朗不得擁有核武器，必須同美方達成協議，內容包括不進行鈾濃縮活動。



萊維特還稱，美國與伊朗的聯絡“仍在繼續”。



路透社援引數名不願公開姓名的中東國家外交官的話報導，自以色列13日對伊朗發動襲擊以來，美國中東問題特使史蒂文·威特科夫和伊朗外交部長阿拉格齊多次通電話，以期通過外交方式結束這場危機。阿拉格齊在通話中表示，如果美國政府向以色列施壓結束戰爭，伊方“可以在核問題上表現出靈活性”。報導還說，美方5月底曾向伊方提議，建立一個區域聯盟，以在伊朗境外進行鈾濃縮。雙方就此簡短討論，伊朗拒絕這一提議。



據美國媒體報導，特朗普17日晚批准軍方對伊朗的打擊計劃，但是推遲作出最終決定，以觀察伊朗是否會放棄核項目。自17日以來，特朗普每天都在白宮戰情室與他的國家安全團隊會面。



另外，埃及外長阿卜杜勒阿提19日與歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯通電話時，再次呼籲以色列和伊朗停止軍事衝突，呼籲推動加沙地帶停火，並強調談判是就伊朗核項目達成可持續協議、避免中東地區陷入全面衝突的唯一途徑。