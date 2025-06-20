西班牙首相拒將軍費開支比重增至5%

中評社北京6月20日電／據新華社報導，西班牙首相桑切斯19日致函北約秘書長呂特，拒絕將西班牙軍費開支增至占國內生產總值（GDP）的5%，認為這一目標“不僅不合理，而且會適得其反”。



北約定於下周在荷蘭海牙舉行峰會，並計劃屆時發表一份峰會宣言。在提前向32個成員國散發的峰會宣言草案中，北約提議各成員國承諾，到2035年將GDP的3.5%用於核心防務支出，1.5%用於基礎設施等安全相關投資。



據西班牙媒體報導，桑切斯在信中承諾西班牙將繼續履行作為北約成員國的義務，但強調“無法在本次峰會上就具體開支目標作出承諾”。他同時提議，在海牙峰會宣言中加入“一個更靈活的方案”，使軍費開支占GDP的5%成為一個可選目標，或將西班牙排除在該目標適用範圍之外。



桑切斯說，不同國家需要付出不同經濟努力才能實現北約設定的目標，“這種不對稱性必須得到充分尊重”。將軍費開支占GDP比重增至5%，意味著債務和通脹壓力增加以及投資轉移，這將減緩經濟增長。而且，如此高的軍費開支水平與“我們的福利國家和我們的世界觀格格不入”。



西班牙此前已承諾，在不影響任何社會項目開支的情況下，將軍費開支提高到占GDP的2%。但要達到占比5%這一新目標，意味著西班牙每年軍費開支需要再增加800億歐元。西班牙國內對北約新提案已有諸多不滿的聲音。