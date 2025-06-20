感悟八項規定之變——一嚴到底　全面從嚴

6月6日，深入貫徹中央八項規定精神學習教育中央指導組工作座談會在北京召開。中共中央政治局委員、中央黨的建設工作領導小組副組長石泰峰出席會議並講話，中共中央書記處書記、中央紀委副書記劉金國主持會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據中央紀委國家監委網報導，世間事，做於細，成於嚴。抓作風建設亦如此。嚴能生威生畏，嚴出好作風好形象。



當前，深入貫徹中央八項規定精神學習教育正在全黨開展。本次學習教育明確要求，系統總結黨的十八大以來深入貫徹中央八項規定精神的成效和經驗。堅持嚴字當頭、全面從嚴、一嚴到底，既是新時代馳而不息正風肅紀的鮮明特徵和有效做法，也是作風建設不斷取得新成效的有力保障。



從嚴立規，定下鐵規矩、劃出硬杠杠。開局關乎全局，起步決定後程。黨的十八大後，加強黨的建設該如何抓？黨中央從制定和落實中央八項規定開局破題，上來就動真格、出硬招。習近平總書記鮮明提出制定和落實中央八項規定要堅持從嚴要求，體現黨要管黨、從嚴治黨。“規矩是起約束作用的，所以要緊一點”“既然作規定，就要朝嚴一點的標準去努力，就要來真格的”……不加“試行”兩字，表明態度的堅決、規定的剛性，進而把硬要求轉化為改進作風的硬措施，推動嚴的基調一貫到底。



從嚴執行，不打折扣、不做變通。制度的生命力在於執行。習近平總書記指出，我們要下大氣力建制度、立規矩，更要下大氣力抓落實、抓執行。黨中央言必信、行必果，用“講認真”的精神、“有韌勁”的行動，狠抓中央八項規定精神貫徹落實。習近平總書記以身作則、率先垂範，帶頭嚴格執行中央八項規定。中央政治局同志一條一條嚴格對標對表，做到嚴格自我約束動真格，傳遞貫徹落實中央八項規定無死角、無例外的強烈信號。各地區各部門各單位結合實際，採取有力舉措，不折不扣抓好貫徹落實。從遏制“舌尖上的浪費”“車輪上的腐敗”“會所里的歪風”，到持續整治形式主義、官僚主義突出問題，深化拓展為基層減負工作，我們黨聚焦“四風”突出問題，步步深入靶向施治，一年一年不鬆懈，以小切口推動大變局，真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴的氛圍基本形成。



從嚴查處，強化監督執紀，保持高壓態勢。“掃帚不到，灰塵不會自己跑掉”。對作風積弊，必須零容忍、出重拳，硬起手腕堅決掃除。各級紀檢監察機關始終堅持嚴的基調不動搖，加強監督、從嚴執紀，真正讓鐵規發力、讓禁令生威。不斷織密監督網絡，有機貫通各類監督形成合力，借力信息化手段延伸監督觸角，不斷提高及時發現“四風”問題的能力，形成懲治不正之風的監督壓力。持續加大查處力度，無論職務高低，不管發生在哪個領域，誰違反了中央八項規定精神就嚴肅處理誰，決不姑息手軟。截至2024年底，全國共查處違反中央八項規定精神問題107.6萬起，批評教育和處理152.3萬人，其中給予黨紀政務處分99.5萬人。