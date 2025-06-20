銀齡“幸福圈”撬動銀發“經濟圈”

在天津市河西區賓西樓居家養老服務中心，養老管家劉緩緩（中）與張文冬（左）核對養老服務訂單信息。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據光明日報報導，花費10多元，就能享受一頓營養美味的社區養老餐；每月花費數百元，智能語音機器人能為老人提供24小時心率、血壓等健康監測；花費上千元，家居設施可以進行一系列適老化改造……近日，記者走訪了多個全國示範性老年友好型社區，發現越來越多的老年人願意為了追求生活品質而買單。相應地，各個社區也加大了惠老助老力度，銀齡“幸福圈”正有力撬動銀發“經濟圈”。



民政部老齡工作司相關負責人介紹，創建老年友好型社區，意味著通過整合社區及周邊養老、醫療、生活照料等資源，將碎片化服務整合為系統性供給，實現資源的高效配置。目前，各地已創建2990個全國示範性老年友好型社區。



相關研究表明，隨著老年人的消費意願不斷提升，“商品＋服務＋數據”的社區消費新生態正逐步興起，助力銀發經濟破局。



基礎設施升級，養老環境持續改善



家住北京市海淀區學院路街道石油大院社區的濮永芳老人，今年已經80多歲了。前段時間，濮奶奶身上配置的體征監測帶示警，她簽約的家庭醫生立即同她取得聯繫，詢問相關情況。“有了這些關愛保護舉措，我晚上睡覺更踏實了！”濮奶奶笑著說。



上述舉措，只是石油大院社區推廣智慧養老的探索之一。石油大院社區工作人員趙萌告訴記者，當前，社區常住人口達11000人，其中，60歲以上的老人占比27%，80歲以上的老人占比6.6%。“這一數據凸顯了社區在養老服務方面具備巨大潛力。”趙萌說。