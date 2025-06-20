美國希沃特吉尼亞州洪水已造成至少8人死亡

中評社北京6月20日電／據央視新聞報導，當地時間6月18日，美國希沃特吉尼亞州洪水已經造成至少8人死亡，其中包括一名3歲兒童。



據報導，希沃特吉尼亞州州長帕特裡克·莫裡西在18日的新聞發布會上表示，搜救工作仍在繼續，預計仍有一人失蹤。