中意企業攜手打造“數字遺產”

6月19日，北京清城睿現數字科技研究院有限公司、意大利奇維塔展覽與博物館有限公司相關負責人在活動現場簽約。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，作為擁有眾多世界遺產的國家，中國和意大利近年來在文化遺產保護、博物館交流、創意設計等領域合作密切。18日下午，在北京工業遺產新地標首鋼園，中意在數字遺產方面又取得新成果。



在“文明夥伴計劃－中意數字遺產沙龍”上，中意文化界人士會聚一堂，圓明園數字夜游“重返西洋樓”、首鋼三高爐數字博物館、意大利“中國展廳”等系列合作正式發布。



北京清城睿現數字科技研究院有限公司（簡稱清城睿現）、意大利奇維塔展覽與博物館有限公司（簡稱奇維塔公司）相關負責人現場簽約。未來，雙方將深化數字遺產方面的合作，包括以數字虛擬技術重現圓明園盛景，在首鋼園以數字化方式向人們展示意大利文化藝術訊息等。



根據合作計劃，藝術展覽資源豐富的奇維塔公司還將為中國文化企業出海提供策展服務，搭建“中國展廳”便於意大利觀眾觀賞中國文化藝術。此外，兩家企業還將合力打造展現兩國文化遺產的“VR院線”，觀眾在網上就可沉浸式體驗中意文化遺產魅力。



“過去中意間文化合作多為文化交流與項目合作，但這次是兩國文化企業一起推動產業發展，這是中意在數字遺產合作方面的新突破。”中國古跡遺址保護協會數字遺產專委會主任賀艶說。



“數字技術正以前所未有的深度與廣度，重塑著文化遺產保護與傳承的格局。”中國文物保護基金會理事長劉玉珠表示，中意文化企業的深度合作，是兩國在數字遺產領域開展的一次產業化創新探索。



當前，數字技術與文化產業深度融合。以虛擬現實、大數據、人工智能為代表的新技術為文化遺產保護傳承加速賦能，極大推動文物事業的創新發展，讓古老的歷史文化遺產煥發出全新活力。近年來，中意在數字賦能文化遺產保護利用方面都有諸多探索實踐。