第19屆亞通組織大會在俄羅斯聖彼得堡開幕

中評社北京6月20日電／據新華社報導，第19屆亞洲—太平洋通訊社組織（亞通組織）大會19日在俄羅斯聖彼得堡開幕。為期兩天的會議中，來自亞洲和太平洋地區的通訊社代表將圍繞新聞通訊社如何應對世界變局與技術挑戰進行深入討論。



俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫在開幕式宣讀了俄總統普京致大會的賀信。普京表示，當前，客觀及時的信息對加強各國及人民之間的互信理解至關重要。作為全球最大通訊社聯合體，亞通組織多年來在全球新聞傳播中占據重要地位，期待本屆大會通過建設性交流，探討制定富有前景的合作項目，促進互利合作邁上新台階。



新華通訊社社長傅華在開幕式致辭中指出，亞太地區是推動經濟全球化的火車頭，是世界經濟增長中心、全球發展穩定之錨和合作高地，在應對全球性挑戰的過程中發揮著重要作用。新華社呼籲亞太地區通訊社攜手增進互信，倡導包容，推動合作，助力共贏。新華社將切實履行職責，深化與各成員機構夥伴關係，建好用好世界媒體峰會、“全球南方”媒體智庫高端論壇、中國—中亞通訊社論壇等多邊機制，共譜通訊社交流發展新篇章。



塔斯社社長安德烈·孔德拉紹夫表示，世界正處於深度變革和信息環境轉型關鍵期，網絡威脅和虛假信息考驗著受眾對媒體的信任度。亞太地區通訊社深入交流合作、共同探討利用人工智能和大數據等新技術助推媒體產業變革，這不僅助力自身發展，更對維護地區和世界安全繁榮意義重大。



聯合國主管全球傳播事務的副秘書長梅麗莎·弗萊明在視頻致辭中說，當今世界動蕩不安，新聞機構及其從業者面臨多重嚴峻挑戰，加強媒體對話交流尤為重要。希望各國媒體恪守新聞倫理道德的同時，為全球受眾提供更多有價值、正能量的新聞信息。