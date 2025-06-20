澳門大健康企業實地考察中葡合作項目

圖為澳門種遠科研大健康製造廠與葡萄牙中華總商會簽署合作備忘錄。（圖片來源：人民日報） 中評社北京6月20日電／據人民日報報導，“第二屆中國——葡語國家經貿博覽會（澳門）”路演活動、澳門投資營商環境推介會及澳門企業實地考察6月17日至19日在葡萄牙波爾圖舉行，充分發揮澳門“中國與葡語國家商貿合作服務平台”作用，助力澳門中醫藥大健康企業拓展國際市場，促進澳門經濟適度多元發展。



推介會於波爾圖時間17日下午舉行。中國駐葡萄牙大使趙本堂、澳門招商投資促進局代表歐陽嘉樂、葡萄牙中華總商會副會長楊晶傑、葡中中小企業商會會長周一平、葡萄牙埃武拉大學副校長保羅·誇雷斯馬、澳門種遠科研大健康製造廠副董事長許厝、發展董事李芝英，以及逾五十名業界人士出席，就澳門中醫藥大健康產業國際化發展展開交流。



許厝在主題發言中強調，澳門擁有中醫藥大健康產業優勢和可持續發展深厚社會基礎，以澳門種遠科研大健康製造廠為代表的澳門企業用國際標準推進企業提質升級，打通進入國際市場通道。葡萄牙是中國企業及其優質健康產品進入歐盟，進而走向國際的重要支持者和合作方，正在技術、貿易及投資合作等多方面開展務實交流，發展前景可期。



會上，澳門種遠科研大健康製造廠與葡萄牙中華總商會、葡中中小企業商會、葡萄牙埃武拉大學分別簽署合作備忘錄，將在科研、生產、市場等大健康產品的全產業鏈上開展全方位合作。葡中中小企業商會會長周一平告訴記者，葡萄牙有良好的中醫藥基礎，有超過200家中醫診所，中醫年服務量超過50萬人次，非常看好澳門中醫藥大健康企業在葡萄牙的開拓發展。葡萄牙埃武拉大學副校長保羅·誇雷斯馬也表示，葡萄牙在生物醫學領域的科研優勢將助力雙方的合作，葡萄牙天然藥物市場競爭力為合作奠定堅實基礎，促進雙贏。



推介會後，澳門招商投資促進局及澳門種遠科研一行驅車300多公里，在波爾圖與里斯本實地考察葡萄牙當地多家中醫藥大健康企業，分別就具體合作方式、企業選址、生產條件、標準認證、市場准入等多方面深入探討。澳門招商投資促進局代表指出，澳門種遠科研大健康製造廠充分展示了其在葡萄牙落地具體項目的誠意及前期籌備成果，並以其在日本及東盟國家開設企業的豐富經驗，得到葡萄牙有關合作方的高度認可，此行收穫頗多。