強化“看見回應支持”意識　抵制仇恨言論

中評社北京6月20日電／據中國僑網報導，6月18日是打擊仇恨言論國際日。多位海外華僑華人接受記者連線採訪指出，仇恨言論影響社會穩定，誘發暴力衝突，破壞和平與安全，華僑華人應秉持遵紀守法、挺直脊梁的原則，強化“看見、回應、支持”意識，成為仇恨言論的制止者。



美國：亞太裔仇恨現象加劇



美國“停止仇恨亞裔美國人與太平洋島居民聯盟”日前發布調查報告稱，2024年美國社會中針對亞太裔群體的仇恨現象進一步加劇，超過半數的受訪亞太裔居民表示曾遭遇過仇恨攻擊。



“這個調查結果並不意外。長期以來，美國政客抹黑中國，對部分民眾的認知與判斷產生誤導。”美國猶他州韋伯州立大學終身教授樂桃文指出，互聯網時代，仇恨言論傳播速度快、範圍廣、影響深。網絡信息“爆炸”時代成長起來的年輕一代，因缺乏甄別與應對能力，更易受仇恨言論影響。



澳大利亞：從社區巡邏到參政議政破偏見



今年5月，悉尼中國夫婦遭多名青少年圍攻。中國駐悉尼總領館連發兩條提醒，提醒領區中國公民加強人身安全防範。



“仇恨言論在一定程度上助長了敵意氛圍，使個別極端行為者更加有恃無恐。”澳大利亞中國東北總商會會長姜建新稱，此類事件不能代表澳大利亞社會整體態度，但也折射出部分民眾對華裔仍存在刻板印象。