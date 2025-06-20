整治違規吃喝，不是一陣風不能一刀切

中評社北京6月20日電／據新華社報導，深入貫徹中央八項規定精神學習教育正在開展，全黨上下針對違規吃喝問題堅持露頭就打、從嚴查處。但還有個別黨員幹部在學習教育期間違規聚餐飲酒，反映出“四風”問題具有頑固性、反復性，也能看出違規吃喝“小事小節論”“影響發展論”“行業特殊論”等錯誤思想在一些人心中仍根深蒂固。



違規吃喝不是無傷大雅的小事小節，而是關係黨風政風、人心向背的大事。表面看是一頓飯、一場酒，實質是貪腐問題的導火索，表面看是沒管住嘴，實質是沒守住心。違規吃喝不是促進發展的潤滑劑，而是可能產生權力尋租和利益輸送的溫床，長久來看破壞正常的營商環境，最終會導致資源錯配，降低經濟發展的質量和效率。我們要的是高質量發展，絕非大吃大喝維持的虛假繁榮。違規吃喝不是紀律鬆綁的借口，在黨紀國法和各項規章制度面前，沒有哪個行業可以“特殊”“例外”，不能把“業務需要”作為違規吃喝的擋箭牌。



整治違規吃喝決不是一陣風。一些不良作風像割韭菜一樣，割了一茬長一茬，症結就在於對作風問題的頑固性和反復性估計不足。有個別黨員幹部心存僥幸，認為忍一忍、等一等，風頭就會過去。這是對黨中央推進全面從嚴治黨堅定決心和意志的認識不清醒。



中央八項規定是長期有效的鐵規矩、硬杠杠。整治違規吃喝要有常抓的韌勁、嚴抓的耐心，更要有管長遠、固根本的制度。各級黨組織不但要切實教育引導黨員幹部清醒認識違規吃喝的政治危害，自覺同各種錯誤思想作鬥爭，還應一體推進學查改，將學習教育中糾治違規吃喝等問題的實踐成果固化下來，形成規範完善且操作性強的制度，據此抓現行、抓典型、抓通報，深挖細查違規吃喝背後的腐敗問題。



同時必須注意，整治違規吃喝的核心是“違規”，而不是吃喝本身。主體是黨員幹部、公職人員，尤其是領導幹部。是否“違規”，黨紀黨規方面主要看《中國共產黨紀律處分條例》公務接待、商務招待等規定，公職人員管理層面主要看監察法、公職人員政務處分法等。從中央到地方的各項“禁酒令”，其核心始終是規範公務行為、嚴明紀律紅線，而非一刀切阻絕正常人際交往。黨員幹部有正常私人交往的權利，前提是要守住“不影響公務”“不影響廉潔”的底線。