風腐同查同治持續推進　動真碰硬抓整改

李強主持國務院第十四次專題學習。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展以來，湖南、內蒙古、廣東等地嚴肅查擺問題，逐項制定整改措施，動真碰硬解決突出問題。同時，深入開展警示教育，以案促學促改，持續推進風腐同查同治，久久為功推進作風建設常態化、長效化。



動真碰硬 逐項抓實問題整改



針對前期查擺的問題，各地逐項制定整改措施，建立整改台賬，推動解決突出問題。



湖南選取文件“紅頭變白頭”、違規借調幹部等8個“小切口”問題加強立行立改，對260家省管單位領導班子查擺問題清單嚴格審核把關，督促領導班子成員主動認領責任、深入查擺問題、做實整改整治。



在湖南省耒陽市，當地針對精簡文件不夠的問題，推行年度發文計劃與立項賦碼制度，研究確定辦文類型、辦文數量，嚴控臨時性、配套性、分工類發文。耒陽市黃市鎮黨委副書記黃雙峰說：“收到上級文件減少了，多數明確要求‘不再制定配套文件’，現在能有更多的精力用在為民辦實事上。”



內蒙古自治區通遼市突出目標導向、堅持動態調整，對各地各部門查擺出來的問題進行逐項審核，重點對籠而統之、避重就輕等不達標項“回爐”限期整改。截至目前，全市縣處級領導班子立行立改問題396個，已整改到位253個，確定集中整治8個。



各地堅持動真碰硬，推動一批難啃的“硬骨頭”問題得到有效整改，一批群眾身邊的急難愁盼問題得到有力解決。廣東省梅州市梅江區利園社區黨總支廣泛動員駐區單位、黨員幹部認領民生“微項目”8個、群眾“微心願”20個，主動協調解決老舊小區充電設施不足、人行道破損等問題。