超長期國債撬動適老化“煥新”

中評社北京6月20日電／據新華社報導，五一前夕，北京市朝陽區73歲的盧志英老人搬回了適老化改造後的家，“心里別提有多高興了”。2021年老伴去世後她曾搬離生活40多年的家。2024年10月底得知朝陽區推進居家適老化改造，她當即申請。不到兩個月，收到5000元政府補貼的盧志英安裝了智能馬桶、防滑瓷磚、老年扶手。如今她獨自居住安心舒適，“智能馬桶坐上去熱乎乎的，真好”，子女也“放心得很”。



這項改造得益於國家對“兩新”工作的支持。2024年7月24日，國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，明確統籌安排3000億元左右超長期特別國債支持“兩新”，對居家適老化改造所用物品和材料購置給予支持。



“政府補貼就像‘及時雨’，讓我們敢花錢了。”在北京市朝陽區吉慶里社區工體西里小區，67歲的張燕庭曾為老伴有故障的舊輪椅發愁，“一台電動輪椅動輒幾千元，哪舍得更新換代？”



2024年10月，北京市出台《北京市促進居家適老化改造產品消費工作方案》，明確為全市有需求的戶籍老年人家庭提供適老化改造服務。張燕庭以9800元購入新輪椅，並拿到了5000元補貼。



吉慶里社區工作人員戚宇凡發現，費用是阻礙老人改造的主要顧慮，“老人們節約慣了，認為能將就就行”。政策精準切中痛點：朝陽區按年齡段提供60%－80%的改造補貼，上限5000元。



62歲的低保戶李春對此深有體會。社區墊資4800元助其安裝智能馬桶解決家中難題，補貼到賬後他立即歸還了墊付款。“適老化改造猶如雪中送炭。”李春說，這實現了特殊群體的消費升級。



“沒有了後顧之憂，改造積極性自然高了。”戚宇凡表示，補貼有效降低了門檻，激發了老年群體的消費意願。