日鐵正式收購美鋼　更多妥協難換樂觀前景

這是6月17日在日本東京拍攝的日本制鐵公司總部標識。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，日本制鐵公司對美國鋼鐵公司的收購日前正式完成，日鐵將美鋼納為全資子公司。至此，這場自2023年底開始，歷時一年半的收購案告一段落。然而，日本媒體和專家對日鐵收購美鋼後的經營前景並不樂觀。



回顧日鐵收購美鋼的過程，可以說是一波三折。2023年12月，日鐵宣布計劃以149億美元收購美鋼。今年1月3日，時任美國總統拜登簽署行政令，以國家安全為由正式阻止日鐵收購美鋼。1月6日，兩家公司正式以拜登和美國外國投資委員會等為對象提起訴訟，請求法院撤銷拜登的阻止收購令，並對該收購案重新進行審查。本月14日，美國總統特朗普簽署行政令，有條件“放行”日鐵收購美鋼的計劃。



此間媒體和專家普遍認為，為讓美國政府“回心轉意”促成收購案，日方付出了巨大代價，包括承諾巨額投資、與美國政府簽署國家安全協定、給予美國政府“黃金股”等。



最終，日鐵以每股55美元的價格收購了美鋼的全部股份，共支付約141億美元。此外，日鐵承諾上調投資計劃，將用於更新改造美鋼老舊設備的投資額從最初計劃的20多億美元追加至110億美元，全部投資在2028年年底之前到位。日鐵表示，未來還將在新建項目上持續投資。



日鐵還承諾不更改美鋼的公司名稱；不將美鋼總部遷離匹茲堡；對美鋼的投資不毀約、不縮水、不推遲；不關閉或暫停工廠，並向美國政府發放可對企業重要事項行使否決權的“黃金股”。



專家認為，日鐵如此堅定收購美鋼，緣於對未來的三個判斷。第一，日本國內鋼鐵市場趨於萎縮；第二，日鐵產品在新興市場缺乏競爭力；第三，美國鋼鐵市場需求強勁，但美國鋼鐵企業供給能力疲弱。收購後，日鐵改造升級美鋼設備和產品，將給日鐵帶來巨大成長機遇。而且，受關稅及地緣政治因素影響，新興市場國家將失去在美國鋼鐵市場與日本競爭的優勢。



不過，日本媒體和專家對日鐵未來的經營前景並不樂觀。