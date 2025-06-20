“以伊衝突”美國拉偏架火上澆油

這是6月15日在以色列中部巴特亞姆市拍攝的在導彈襲擊中被毀的建築。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據大公報報導，伊朗與以色列的衝突進入全面對抗階段，雙方互射導彈、空襲核設施，以色列甚至威脅要摧毀伊朗福爾多地下核設施，並聲稱，若空襲伊朗地下核設施，動用美國擁有的鑽地彈是唯一選項，令外界關注美軍會否介入伊以衝突。



截至6月18日，衝突已造成伊朗近600人死亡、以色列24人死亡。透過現象看本質，伊以衝突已經引發嚴重的外溢效應——中東深陷危局之中，大國立場分歧、全球能源與安全體系面臨嚴峻考驗。



這場衝突首先讓中東地區陷入危險困局。有美國“撐腰”的以色列成為了“中東小霸王”，令中東安全形勢變得更加糟糕。



一是伊以衝突折射中東伊斯蘭世界的一盤散沙。雖然土耳其總統埃爾多安怒斥以色列總理是“納粹”“搞種族滅絕”，但也只是口嗨而已，而且存著“坐山觀虎鬥”的目的。沙特雖然譴責以色列，但也只是口頭表示。至於約旦等國，則給予以色列襲擊伊朗方便。雖然同屬於伊斯蘭世界，但伊朗和阿拉伯國家不僅存在種族差異，還有宗教派系之爭。至於土耳其，則屬於渾水摸魚的旁觀算計者。更可怕的是，伊朗內部被以色列滲透成篩子，使得以色列能夠對伊朗軍方高層多次進行精準的定點清除，這對伊朗高層帶來強大威懾。所以，以色列才會在中東地區橫行霸道無所顧忌。



二是地區安全秩序崩潰。以色列對伊朗能源設施和電視台的打擊，標誌著其目標從“消除威脅”轉向“癱瘓國家功能”。伊朗則威脅封鎖霍爾木茲海峽，胡塞武裝宣布支援伊朗，伊以衝突引發中東地區更多的混亂，區域安全秩序處於崩亂之中。



三是國際機制失效。聯合國安理會第2231號決議要求各方協助保護伊朗核設施，但以色列公然無視，總理內塔尼亞胡稱，“聯合國無法束縛國家安全”。多邊主義的失靈迫使阿拉伯國家自主發聲，21國外長聯合聲明譴責以色列，呼籲“主權與領土完整不可侵犯”。但是，以色列存在以武力保安全的執念，而且通過歷史悲情將自己塑造成正義者，並且得到美國全力支持。諷刺的是，伊朗不僅被美西方長期制裁，在中東地區也不得人心。以色列打擊伊朗方面，根本不會顧忌所謂的多邊機制。