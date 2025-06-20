中東局勢急劇動蕩　和平穩定更顯珍貴

6月18日，人們在以色列特拉維夫的一處地下防空設施中避難。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據大公報報導，在以色列、伊朗全面戰爭一觸即發之際，國家主席習近平昨日同俄羅斯總統普京通電話，重點就中東局勢交換意見。習主席就停火止戰、推動和平提出“四點主張”，充分體現了中國的責任擔當，是維護世界和平和地區穩定的積極力量。中方同時展開撤僑行動，特區政府也對戰亂地區發出最高級別的黑色旅遊警示，體現了對公民安全的高度重視，彰顯了國家永遠是每一位中國人背後的最大靠山。



以伊衝突的複雜性在於其背後的歷史、宗教、能源和地緣政治等多重因素交織，伊核問題只是導火線。戰爭不是解決問題的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。任由局勢升級，不僅衝突雙方將蒙受巨大損失，地區國家深受其害，也會對全球安全構成嚴重衝擊。中國在中東問題上的一貫立場是尊重各國主權、安全和領土完整，主張通過對話和協商解決爭端，反對使用武力。中國明確譴責以色列的行為違反國際法和國際規則，呼籲衝突當事方立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件。



但由於美西方在中東問題上偏袒一方，美國更調兵遣將，包括出動三艘航母前往中東地區，擺出隨時參戰的姿態，這令局勢火上澆油。以色列有恃無恐，戰爭目標由所謂打擊核設施發展到企圖顛覆伊朗政權。目前局勢還在快速發展，並存在外溢風險，單是打擊伊朗核設施，就可能引發難以預測的後果。在這種情況下，中俄作為具有國際影響力的大國，更是聯合國常任理事國，雙方領導人就中東局勢交換意見，保持密切溝通，共同為局勢降溫作出積極努力，這是維護地區和平穩定的正義之舉，為政治解決以伊衝突帶來希望。



習主席提出“四點主張”，包括推動停火止戰是當務之急、保障平民安全是重中之重、開啟對話談判是根本出路、國際社會促和努力不可或缺，體現了大國的責任擔當，這與美國的拉偏架、火上澆油形成鮮明對比。習主席還強調，“國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反，聯合國安理會應當為此發揮更大作用”。“四點主張”極具針對性，美國在內的一些西方國家須立即停止任何可能升級以伊衝突、甚至趁火打劫的行為，脫離安理會授權下的單邊霸道行為只會引來更嚴重後果。