香港一條龍學校教育展　逾220學校參展

劉靖瑋（左）表示，第二屆“（大灣區）香港一條龍學校教育展”將請香港教師現場模擬講課。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月20日電／據大公報報導，近年內地有不少合資格來港升學的適齡學童計劃來港，為令內地家長認識香港的學制以及不同學校的辦學特色，STEMPLUS於今年繼續舉辦第二屆“（大灣區）香港一條龍學校教育展”。STEMPLUS CEO劉靖瑋表示，香港島校長聯會以及新界校長會亦攜手舉辦今次展覽，至今已收到逾220間幼稚園、小學、中學及高等院校報名。今年新設的亮點環節包括請香港教師現場模擬講課、香港校服巡禮展覽以及VR探港校，旨在讓家長及學生更立體直觀、多角度地去瞭解香港教育。



據悉，本屆教育展將於7月4日至6日舉行，有逾220間學校報名參展，包括約40間幼稚園、中學和小學各約80間，以及少量國際學校，當中八成學校在去年的首屆活動都有參與。



下月舉行 首設試聽課堂



教育展設有一系列不同主題的講座，由中、小、幼稚園校長以及升學專家擔任主講嘉賓，分享本港學校的辦學特色、升學階梯、香港國際化教育，以及來港的升學途徑和入讀程序。現場還會有學生才藝表演、創科遊戲、手工藝工作坊等，參加者全方位瞭解不同學校的辦學理念和實踐。



香港有不同類型的學校，包括津貼學校、直資學校、私立學校、國際學校、“一條龍”學校等，各具特色。本屆教育展將繼續設有小程式報名平台，讓家長以電子方式向心儀的參展學校申請入學，無需到學校的參展攤位親身報名。小程序會展示各學校的信息，圖文並茂，讓家長第一時間掌握相關學校的最新情況。教育展現場亦繼續設有面試及筆試專區，提供現場面試及測試機會。



劉靖瑋昨日向傳媒重點介紹今次新增的三大亮點，第一是首設試聽課堂（sample class），學生可通過提前預約的方式，到現場聽香港在職學校教師講課。教育展亦設有校服巡禮展覽，幫助家長和孩子瞭解香港校服文化；另有VR設備讓家長與孩子觀賞香港的校園。