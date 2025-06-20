特朗普延長TikTok不賣就禁用寬限期

6月15日，在美國華盛頓白宮，美國總統特朗普準備登機。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，美國總統特朗普19日簽署行政令，將TikTok“不賣就禁用”法律執行寬限期延長90天。這是特朗普第三次給予該法律寬限期。



根據行政令，TikTok將繼續為在美用戶提供服務至2025年9月17日。此前，特朗普分別於2025年1月20日、4月4日兩次給予TikTok“不賣就禁用”法律寬限期，每次75天。



據美國媒體報導，自2024年宣布參加總統競選以來，特朗普在TikTok上積累了超過1500萬粉絲。他在今年1月表示，“很喜歡TikTok”。



美國媒體認為，隨著延期的繼續，TikTok短期內在美國被禁的可能性越來越小。儘管延期行政令受到一些審查，但從未面臨法律挑戰。



2024年4月，時任美國總統拜登簽署一項國會兩院通過的“不賣就禁用”法案，要求TikTok母公司字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在2025年1月19日後在美國被禁用。



美國皮尤研究中心最近的一項調查顯示，約三分之一美國人支持禁止TikTok，相較於2023年3月的50%有所下降；約三分之一美國人反對TikTok禁令；還有類似比例表示不確定。