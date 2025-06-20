外交部：香港明天一定會更好

這是5月12日拍攝的香港夜景。6月17日，瑞士洛桑國際管理髮展學院發布《2025年世界競爭力年報》，香港全球競爭力排名再上升兩位至全球第三，繼2019年後首次重返三甲。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據大公報報導，瑞士洛桑國際管理髮展學院近日發布《2025年世界競爭力年報》，香港全球競爭力排名升至全球第三。6月19日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會回應提問時表示，香港明天一定會更好。



在當天的記者會上，有記者提問，有評論稱香港排名的提升體現了香港國際化地位依然穩固，發言人對此有何評論？



郭嘉昆表示，有關報告是對香港獨特地位和優勢以及“一國兩制”發展前景的肯定。當前香港進入由治及興新階段，國際金融中心的“魅力值”越來越高，對外國企業和個人投資興業的“磁吸力”越來越強，繼續成為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一。數據顯示，今年上半年港交所以140億美元募資規模排名全球榜首，前五個月香港海外旅客同比增長18%，多家大型國際企業遷册來港，這些都是國際社會對香港投下的信任票。



郭嘉昆指出，香港國安法即將迎來實施5周年。相信在“一國兩制”制度保障下，憑借背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，更有高水平安全護航高質量發展，香港明天一定會更好。