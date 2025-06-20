5G發牌六周年：技術持續賦能千行百業

6月18日，觀眾在中國鐵塔展台瞭解移動式超級基站方案。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，18日開幕的2025年世界移動通信大會（上海）聚焦5G融合、人工智能＋、行業互聯等技術和產業發展趨勢。人聲鼎沸的展會現場，展示著中國5G發牌六周年以來，技術持續演進、應用場景持續拓展的最新成果。



中國移動展區展示了多個場景下的5G、5G－A與人工智能（AI）融合應用。據工作人員介紹，在5G、5G－A及AI技術的加持下，港口的遠程操控更加精準高效，無人駕駛車輛在園區內暢行無阻，智能工廠的生產效率大幅提升，能源行業的設備巡檢更加安全可靠。



“我們還打造了5G－A蜂窩無源物聯網微站設備、中繼設備及新型標簽，並在青島、昆明、無錫等地的多個工廠試點驗證，探索‘萬物智聯’新應用、新業態和新場景。”這位工作人員說。



中國電信展台工作人員介紹，5G技術已賦能低空經濟領域：“5G湖泊巡視系統”通過5G＋無人機＋AI識別技術，實現河湖禁捕智能巡查；“5G＋無人機醫療航線”建立起空中醫療運輸通道，助力檢驗樣本及醫療物資運輸，為醫護與患者節省診療時間。



今年是5G發牌六周年。工業和信息化部數據顯示，我國已有5G移動電話用戶達10.81億戶，5G基站總數已達443.9萬個，實現“鄉鄉通5G”。5G應用融入97個國民經濟大類中的86個，案例總數超13.8萬個。“5G＋工業互聯網”全國建設項目超1.85萬個。5G虛擬專網達5.8萬個，廣泛覆蓋工業、港口、醫療、能源等重點應用場景。5G網絡加快向5G－A網絡演進升級，已有300多個城市部署5G－A網絡。



今年春季，上海地鐵實現5G公眾信號全線網絡覆蓋，其中80%以上的線路採用了領先的5G－A技術。據測試用戶實際體驗，在地鐵站廳、站台及隧道，網絡下行平均感知速率高於600兆比特／秒。高速率、低時延、廣連接的5G網絡，讓人們通勤體驗更加豐富，也助力地鐵智能調度、設備監測、應急響應等系統全面升級，為地鐵安全、准點運行提供保障。