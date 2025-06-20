美經濟惡化　股債走資潮加劇

美國零售銷售連續兩個月下跌，反映加征關稅導致物價上升，影響私人消費意欲。（大公報） 中評社香港6月20日電／大公報報導，美國可能介入以伊衝突，加上關稅政策損害經濟，零售銷售已連續兩個月下跌，可見經濟急速惡化，國際機構如經合組織有可能進一步大削美國經濟預測，預期美元資產在下半年面臨更猛烈的走資潮。



投資者對美國可能介入以色列與伊朗衝突顯得憂心忡忡，中東地緣政治局勢混亂，進一步對美國以至全球經濟構成不利。事實上，美國加征關稅政策害人害己，不得人心，全球經濟﻿復甦前景在關稅戰、貿易戰之下蒙上陰影，近期國際組織一再下調世界經濟展望預測，最新例子為經合組織，將全年增長預測向下修訂0.2個百分點至2.9%，為2020年新冠疫情以來最低，主要是美國關稅造成負面影響。



憂介入以伊衝突 美股債受壓



美國關稅政策對環球經濟構成巨大風險，經合組織年內已兩度下調預測，未來進一步向下修訂的機會很大，美國向全球加征關稅對經濟傷害尚未完全反映出來。值得留意的是，經合組織對今年美國經濟前景比之前明顯悲觀，向下修訂幅度在各個經濟體之中是最大，由原來增長2.2%，大削至1.6%，經濟失速下行情況十分明顯，而對歐元區經濟預測維持1%不變。至於中國經濟增長預測，則只輕微下調0.1個百分點至4.7%，增幅在全球位於前列位置，繼續是全球經濟火車頭。



事實上，增長動力不足、通脹上升加劇及財赤債務惡化等負面因素叠加，導致美國貨幣及財政政策受到很大掣肘，正面臨2008年以最大金融與經濟危機，不排除國際組織將今年美國經濟預測降至接近零增長，甚至是負增長。



美國經濟增長主要動力來自私人消費，但部分消費數據令人吃驚。例如5月美國汽車數據受到進口汽車加征25%關稅的影響而出現暴跌，其中輕型汽車銷量衹有1565萬輛，較4月經修訂的1725萬輛，大跌160萬輛，跌幅逾9%，折射出美國消費開始呈現崩塌現像。近日美國公布5月零售銷售環比下跌0.9%，較4月的0.1%跌幅擴大，且出現2023年以來零售銷售連續兩個月下跌，反映加征關稅導致物價上升，影響私人消費，美國經濟令人擔憂，若然介入以伊衝突，美國股債將面臨更大拋售。

